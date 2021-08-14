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النيران تندلع مجددًا في اليونان بعد إعلان السلطات السيطرة على الحرائق

النيران تندلع مجددًا في اليونان بعد إعلان السلطات السيطرة على الحرائق
http://almnatiq.net/?p=1013645
المناطق - وكالات:

لم تمضِ ساعات على إعلان السلطات في اليونان، الجمعة، السيطرة على الحرائق المستعرة في البلاد، حتى اندلع حريق جديد في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في البلاد.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الحريق اندلع في جنوب الجزيرة المنطقة التي دمر فيها الحرائق مساحات شاسعة من الغابات والتهمت العديد من المنازل.

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية: إنه تم إرسال أربع طائرات لإلقاء المياه وست مروحيات للسيطرة على الحريق الجديد في وسط إيفيا، إلى جانب 23 من رجال الإطفاء و10 مركبات.

ودمر الحريق الأكبر الذي اندلع في 3 أغسطس الجاري معظم شمال الجزيرة وهو أحد أسوأ حرائق الغابات المعروفة في البلاد.

السيطرة على الحرائق:
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت فرق الإطفاء اليونانية من السيطرة على الحرائق التي دمرت منذ نهاية يوليو أكثر من مائة ألف هكتار، وفق ما أكد متحدث باسمها الجمعة لوكالة “فرانس برس”.

وقال المتحدث: “منذ أمس الخميس لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة”، بفضل هطول أمطار في مناطق عدّة وانخفاض درجات الحرارة.

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