شركة نوماك توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

شركة نوماك توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

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شركة نوماك توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

شركة نوماك توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=1013649
المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مناوب/ طاقة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– فني أجهزة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (هندسة الأجهزة، هندسة الكهرباء، هندسة الإلكترونيات)، ويفضل شهادة البكالوريوس.

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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