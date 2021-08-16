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فوز تاريخي لبرينتفورد على أرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي

فوز تاريخي لبرينتفورد على أرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=1013659
المناطق - وكالات:

تمكن فريق برينتفورد، الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من تحقيق فوز تاريخي على ضيفه أرسنال 2 / صفر، أمس الجمعة، في المرحلة الأولى من المسابقة.

ونجح برينتفورد في تحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد (بريمير ليج)، والذي تم استحداثه في عام 1992، وذلك في المشاركة الأولى له مع أندية الدوري الممتاز منذ موسم 1946/1947.

وسجل هدفي برينتفورد كل من الإسباني سيرخي كانوس في الدقيقة 22، وكريستيان نورجارد في الدقيقة 72.

يذكر أن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة تستكمل اليوم السبت، حيث يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليدز يونايتد، فيما يلعب تشيلسي مع كريستال بالاس ، وبيرنلي مع برايتون وإيفرتون مع ساوثهامبتون وليستر سيتي مع وولفرهامبتون ونوريتش سيتي مع ليفربول.

وتختتم منافسات المرحلة الأولى بمواجهتين تجمع الأولى ويستهام مضيفه نيوكاسل، فيما يواجه حامل اللقب مانشستر سيتي مضيفه توتنهام.

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