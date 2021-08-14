فيديو.. مختص يطرح طريقة لتقسيم ميزانية الأسرة والادخار منها شهرياً

المناطق - الرياض:

قدم عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني، أمس (الجمعة)، أفضل الأساليب التي يمكن اتباعها للادخار من الدخل الشهري.

وأبرز، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن الاحتفاظ بالأموال أمر غير جيد، خاصة أن قيمتها متغيرة باستمرار، كما أن ذلك أيضًا يمثل خسارة للاقتصاد.

وأضاف أن هناك قواعد مختلفة للتخطيط المالي الذي يؤدي للادخار، حيث يمكن ذلك من خلال تقسيم الدخل الشهري، وتخصيص نسب محددة للأمور الأساسية والطوارئ والادخار، مثل تخصيص 30% من الدخل للسكن و40% للأساسيات وترك 20% للادخار و10% للطوارئ.