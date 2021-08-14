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“أبو خنجر”: يستطيع المعتمر من الخارج أن يعتمر أكثر من مرة خلال العام “فيديو”

“أبو خنجر”: يستطيع المعتمر من الخارج أن يعتمر أكثر من مرة خلال العام “فيديو”

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“أبو خنجر”: يستطيع المعتمر من الخارج أن يعتمر أكثر من مرة خلال العام “فيديو”

“أبو خنجر”: يستطيع المعتمر من الخارج أن يعتمر أكثر من مرة خلال العام “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=1013672
المناطق - الرياض

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة منصور أبوخنجر، إن المعتمر من الخارج يستطيع أن يتقدم بأكثر من عمرة خلال السنة.
وأوضح منصور أبوخنجر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في أسبوع”:”يشترط على المعتمر ما يسمى بالحجر الاجتماعي وهذه سياسة تطبق من قبل الناقل الجوي”.

وكشف منصور أبوخنجر، عن الإجراءات التي يجب للمعتمرين الالتزام بها من الخارج، قائلا:”اشتراط وجود التحصين بجميع أشكاله بحيث يكون المتقدم للعمرة من الخارج محصن بأخذ الجرعتين من لقاح كورونا، أو من الداخل محصن بجرعة أو جرعتين”.

ولفت:”طرح المنصات التي بها جميع البرامج ومستوى الخدمة المقدمة لها كي يختار السكن والنقل وباقي الخدمات المقدمة”.

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