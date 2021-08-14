احدث الأخبار

بعد الفوز على ضمك.. مينيز يوجه نداء لجماهير النصر
الرياضة
 “أبو خنجر”: يستطيع المعتمر من الخارج أن يعتمر أكثر من مرة خلال العام “فيديو”
محليات
 استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق(جازان، عسير،الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة
أبرز المواد
 فيديو.. مختص يطرح طريقة لتقسيم ميزانية الأسرة والادخار منها شهرياً
أبرز المواد
 فوز تاريخي لبرينتفورد على أرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 إجمالي حالات الإصابة بكورونا في إفريقيا يتخطى 7.18 مليون
أبرز المواد
 شركة نوماك توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة
أبرز المواد
 النيران تندلع مجددًا في اليونان بعد إعلان السلطات السيطرة على الحرائق
أبرز المواد
 أسعار النفط تستقر بعد أسبوع متقلب
أبرز المواد
 معهد الحرم المكي يجري اختبارات القبول للمتقدمين
أبرز المواد
 العدل تفعل أجهزة ناجز في جميع السجون
أبرز المواد
 إغلاق طريق الملك خالد بالشرقية حتى هذا الموعد
أبرز المواد
بعد الفوز على ضمك.. مينيز يوجه نداء لجماهير النصر

بعد الفوز على ضمك.. مينيز يوجه نداء لجماهير النصر

الرياضة
“أبو خنجر”: يستطيع المعتمر من الخارج أن يعتمر أكثر من مرة خلال العام “فيديو”

“أبو خنجر”: يستطيع المعتمر من الخارج أن يعتمر أكثر من مرة خلال العام “فيديو”

محليات
استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق(جازان، عسير،الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة

استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق(جازان، عسير،الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة

أبرز المواد
فيديو.. مختص يطرح طريقة لتقسيم ميزانية الأسرة والادخار منها شهرياً

فيديو.. مختص يطرح طريقة لتقسيم ميزانية الأسرة والادخار منها شهرياً

أبرز المواد

بعد الفوز على ضمك.. مينيز يوجه نداء لجماهير النصر

بعد الفوز على ضمك.. مينيز يوجه نداء لجماهير النصر
http://almnatiq.net/?p=1013675
المناطق - الرياض

بعث البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، برسالة خاصة إلى جماهير العالمي عقب الفوز في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022، مشيدا في الوقت نفسه بأداء لاعبيه.

وحقق النصر فوزاً كبيراً على ضيفه ضمك، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مرسول بارك» بالرياض.

وقال مينيز عقب المباراة: «أطالب جماهير النصر بأن تساند الفريق وتدعم جميع اللاعبين ولا تكون سبباً في أي ضغط على عناصر الفريق».

وأضاف المدرب البرازيلي: «حققنا بداية جيدة في استهلالية مشوار الدوري واللاعبون قدموا مباراة جيدة في كل الخطوط».

وأشاد مينيز بلاعبيه، مؤكدًا أن النصر يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين على مستوى الأساسيين أو البدلاء، وأن جميع اللاعبين بإمكانات واحدة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري المحترفين مؤقتًا، برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف «+3»، في انتظار ختام منافسات الجولة الأولى بإقامة مواجهتي الاتفاق مع الباطن والهلال مع الطائي، مساء السبت.

روابط ذات صلة

فوز تاريخي لبرينتفورد على أرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي

فوز تاريخي لبرينتفورد على أرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي
الأهلي والفيصلي يتعادلان في بداية مشوار الدوري

الأهلي والفيصلي يتعادلان في بداية مشوار الدوري
“النصر” يتغلب على “ضمك” برباعية في مستهل مشواره بالدوري

“النصر” يتغلب على “ضمك” برباعية في مستهل مشواره بالدوري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*