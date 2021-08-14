بعد الفوز على ضمك.. مينيز يوجه نداء لجماهير النصر

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بعث البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، برسالة خاصة إلى جماهير العالمي عقب الفوز في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022، مشيدا في الوقت نفسه بأداء لاعبيه.

وحقق النصر فوزاً كبيراً على ضيفه ضمك، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مرسول بارك» بالرياض.

وقال مينيز عقب المباراة: «أطالب جماهير النصر بأن تساند الفريق وتدعم جميع اللاعبين ولا تكون سبباً في أي ضغط على عناصر الفريق».

وأضاف المدرب البرازيلي: «حققنا بداية جيدة في استهلالية مشوار الدوري واللاعبون قدموا مباراة جيدة في كل الخطوط».

وأشاد مينيز بلاعبيه، مؤكدًا أن النصر يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين على مستوى الأساسيين أو البدلاء، وأن جميع اللاعبين بإمكانات واحدة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري المحترفين مؤقتًا، برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف «+3»، في انتظار ختام منافسات الجولة الأولى بإقامة مواجهتي الاتفاق مع الباطن والهلال مع الطائي، مساء السبت.