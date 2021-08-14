احدث الأخبار

تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر
أبرز المواد
 الناتو: العالم لن يعترف باستيلاء “طالبان” على الحكم في أفغانستان بالقوة
أبرز المواد
 بعد الفوز على ضمك.. مينيز يوجه نداء لجماهير النصر
الرياضة
 “أبو خنجر”: يستطيع المعتمر من الخارج أن يعتمر أكثر من مرة خلال العام “فيديو”
محليات
 استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق(جازان، عسير،الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة
أبرز المواد
 فيديو.. مختص يطرح طريقة لتقسيم ميزانية الأسرة والادخار منها شهرياً
أبرز المواد
 فوز تاريخي لبرينتفورد على أرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 إجمالي حالات الإصابة بكورونا في إفريقيا يتخطى 7.18 مليون
أبرز المواد
 شركة نوماك توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة
أبرز المواد
 النيران تندلع مجددًا في اليونان بعد إعلان السلطات السيطرة على الحرائق
أبرز المواد
 أسعار النفط تستقر بعد أسبوع متقلب
أبرز المواد
 معهد الحرم المكي يجري اختبارات القبول للمتقدمين
أبرز المواد
تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر

تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر

أبرز المواد
الناتو: العالم لن يعترف باستيلاء “طالبان” على الحكم في أفغانستان بالقوة

الناتو: العالم لن يعترف باستيلاء “طالبان” على الحكم في أفغانستان بالقوة

أبرز المواد
بعد الفوز على ضمك.. مينيز يوجه نداء لجماهير النصر

بعد الفوز على ضمك.. مينيز يوجه نداء لجماهير النصر

الرياضة
“أبو خنجر”: يستطيع المعتمر من الخارج أن يعتمر أكثر من مرة خلال العام “فيديو”

“أبو خنجر”: يستطيع المعتمر من الخارج أن يعتمر أكثر من مرة خلال العام “فيديو”

محليات

تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر

تونس تعلن السيطرة على حرائق الغابات عند الحدود مع الجزائر
http://almnatiq.net/?p=1013681
المناطق - وكالات

أعلنت تونس مساء يوم الجمعة السيطرة على الحرائق في غابات منطقتي بني مطير وملولة عند الحدود مع الجزائر.

وقال محمد زكري المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية إنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت منذ أيام بغابات بمنطقتي بني مطير وملولة قرب الحدود مع الجزائر، بفضل تظافر جهود قوات الجيش والحماية المدنية وإدارة الغابات.

وأضاف أن تلك الحرائق كانت تعاود الاشتعال في عديد المرات وأن 4 طائرات عسكرية شاركت في عمليات الإطفاء مما ساعد في السيطرة على ألسنة اللهب وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وصرح بأن مروحيتين قامتا في 26 مناسبة بمساندة جهود الإطفاء، كما تمت الاستعانة بطائرة عسكرية من نوع “هرقل C630” قامت في مرة واحدة بإطفاء جزء من تلك الحرائق.

وواصلت الحماية المدنية في تونس لليوم الثالث على التوالي عمليات إطفاء حرائق الغابات بعدد من المناطق الحدودية مع الجزائر.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت في الغابات، خاصة في ولاية تيزي وزو، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 71 قتيلا على الأقل.

وتعمل الجزائر على احتواء الحرائق التي تلتهم الغابات شمال البلاد، وأججها الحر الشديد، فيما تؤكد الحكومة أنها مفتعلة.

روابط ذات صلة

الناتو: العالم لن يعترف باستيلاء “طالبان” على الحكم في أفغانستان بالقوة

الناتو: العالم لن يعترف باستيلاء “طالبان” على الحكم في أفغانستان بالقوة
استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق(جازان، عسير،الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة

استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق(جازان، عسير،الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة
فيديو.. مختص يطرح طريقة لتقسيم ميزانية الأسرة والادخار منها شهرياً

فيديو.. مختص يطرح طريقة لتقسيم ميزانية الأسرة والادخار منها شهرياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*