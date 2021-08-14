“الإنذار المبكر” ينبه من أمطار على 5 مناطق.. وموجة حارة في الشرقية

المناطق - الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، ورياح وأتربة مثارة في أخرى، وموجة حارة في الشرقية.

وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق نجران، ومكة المكرمة، والباحة، ستشهد أمطاراً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

وأبان أن أجزاء كبيرة من منطقتي جازان وعسير، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، مبينا أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

وأشار إلى أن أجزاء كبيرة من منطقة الرياض ومحافظات الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق بالمنطقة الشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كما تشهد محافظات الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، موجة حارة، تبدأ من الساعة الـ10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً.