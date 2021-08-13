55 ألف شجرة بتبوك تغذي أسواق المملكة بمختلف أصناف التين

المناطق - واس

تواصل منطقة تبوك ريادتها في استزراع مختلف المحاصيل الزراعية، كمحصلة لإنتاج أكثر من 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.

وتبرز فاكهة ” التين ” من بين تلك المحاصيل، حيث تزود من خلالها تبوك أسواق المملكة بمختلف الأصناف العالمية، بدءاً من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر من كل عام.

وتضم المنطقة 55 ألف شجرة تين ، تستأثر شركة إسترا بعشرة آلاف منها، بواقع إنتاج يفوق 150 طناً سنويا.