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55 ألف شجرة بتبوك تغذي أسواق المملكة بمختلف أصناف التين

55 ألف شجرة بتبوك تغذي أسواق المملكة بمختلف أصناف التين

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55 ألف شجرة بتبوك تغذي أسواق المملكة بمختلف أصناف التين

55 ألف شجرة بتبوك تغذي أسواق المملكة بمختلف أصناف التين
http://almnatiq.net/?p=1013699
المناطق - واس

تواصل منطقة تبوك ريادتها في استزراع مختلف المحاصيل الزراعية، كمحصلة لإنتاج أكثر من 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.
وتبرز فاكهة ” التين ” من بين تلك المحاصيل، حيث تزود من خلالها تبوك أسواق المملكة بمختلف الأصناف العالمية، بدءاً من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر من كل عام.
وتضم المنطقة 55 ألف شجرة تين ، تستأثر شركة إسترا بعشرة آلاف منها، بواقع إنتاج يفوق 150 طناً سنويا.

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