الوجهات المحتملة لرونالدو.. دوري عربي وباريس

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http://almnatiq.net/?p=1013705
المناطق - الرياض

ما زال الحديث عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مستمرا رغم ارتباطه بيوفنتوس حاليا والتكهنات تتزايد حول وجهته مستقبلا علما أن عقده مع نادي “السيدة العجوز” ينتهي العام المقبل.

وارتبط اسم رونالدو البالغ 36 عاما بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، خاصة مع صعوبة دفع راتبه الضخم في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ووفقا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فبعد انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، تبرز رغبة ملاك باريس سان جيرمان في تحقيق ما كان ضربا من الخيال بالجمع بين أفضل لاعبين في العالم حاليا ميسي ورونالدو في الصيف المقبل عندما يصبح لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع اليوفي.

وبذلك يستبدل سان جيرمان نجما بآخر في حال مغادرة نجمه كيليان مبابي، بدون تكلفة على مستوى الانتقالات، إذ لن يحصل على يورو واحد من ريال مدريد، وفي المقابل لن يتكلف أي شيء لضم النجم البرتغالي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يرغب باللعب مجددا بقميص فريقه الأول سبورتنغ لشبونة، لكنه يود البقاء لموسم آخر على الأقل في أعلى المستويات بأوروبا.

ولفتت الصحيفة في نهاية تقريرها إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمالية انتقال رونالدو للعب في الدوري الأمريكي أو ربما أحد أندية الشرق الأوسط، وتحديدا في الإمارات.

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