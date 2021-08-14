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خادم الحرمين و الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده

خادم الحرمين و الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

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خادم الحرمين و الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده

خادم الحرمين و الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده
http://almnatiq.net/?p=1013716

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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