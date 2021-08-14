إجلاء عاجل لـ 1.7 مليون شخص في اليابان بسبب الأمطار

المناطق - وكالات

قالت قناة NHK التلفزيونية، إنه تم الإعلان عن إجلاء عاجل لـ 1.7 مليون شخص، في أربع محافظات في جنوب غرب اليابان، بسبب الأمطار الغزيرة.

ونقلت القناة، عن السلطات المحلية، أن سكان محافظات فوكوكا وساجا وناغازاكي وهيروشيما، تلقوا المستوى الخامس من التحذير من الخطر، وهو المستوى الأعلى في هذا المجال. وخلاله تعطي السلطات أوامر لا لبس فيها- “انقذوا أرواحكم”. وهو يعني، إجلاءا عاجلا، وإذا كان الانتقال إلى نقطة الإخلاء بسبب الفيضانات في هذه المرحلة مرتبطا بالمخاطر، ينصح السكان بالعثور على أكثر الأماكن أمانا في الحي أو في منازلهم، حيث تزداد فرص البقاء على قيد الحياة.

منذ عدة أيام يستمر هطول الأمطار الغزيرة في جنوب غرب اليابان. وفي عدد من المناطق بلغ معدل هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين 500-700 ملم. وفي مدينة أوريسينو بمحافظة ساغا بلغ معدل هطول الأمطار 918 ملم خلال ثلاثة أيام. في المركز الإداري الرئيسي لهذه المحافظة مدينة ساغا – 769 ملم. وفي مدينة أونزانداكي بمحافظة ناغازاكي – 847 ملم. ويحذر خبراء الأرصاد الجوية، من زيادة مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.