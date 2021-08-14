‏”الزكاة”: التركات مستثناة من الضرائب حال توزيعها بين ‏الورثة ‏

المناطق - الرياض

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يتم ‏تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من الورثة حال توزيع التركة ‏فيما بينهم.‏

وأوضحت الهيئة أن التحصيل يتم في حال البيع، إذ يتعين ‏على الوكيل الشرعي الدخول على خدمة ضريبة التصرف ‏العقاري وتعبئة البيانات المطلوبة والإفصاح عن طبيعة التوريد ‏العقاري.‏

وأشارت إلى أنه على البائع تسجيل العقار المراد بيعه من ‏خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية ‏الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، وسيتم إصدار فاتورة سداد ‏بنسبة 5% من قيمة البيع وتسدد قبل الإفراغ.