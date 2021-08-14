تكريم قائدات الفرق التطوعية بالمسجد الحرام المشاركة في موسمي رمضان و الحج

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كرّمت سعادة مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود قائدات الفرق التطوعية المشاركة في موسمي رمضان و الحج ،وذلك في لقاء أُقيم بهذه المناسبة وكان في معيتها وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، ومديرة مكتب وكالة الشؤون النسائية الأستاذة خلود بنت حمزة بوصي، ووكيل إدارة الأعمال التطوعية الأستاذة وردة بنت محجي العتيبي.

وتم خلال اللقاء تكريم القائدات تثميناً لجهودهن المتميزة وعطائهن المثمر في موسمي رمضان والحج وهن الدكتورة فاطمة الشهري الأستاذ مشارك بجامعة جدة والدكتورة نوال خياط قائدة فريق الباسقات التطوعي والأستاذة حسنى زرنوقي مديرة القسم النسائي للجنة التنمية بأحياء شمال جدة وقائدة فريق رفقاء الحسنى والأستاذة محاسن شعيب مديرة الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة والأستاذة شريفة عسيري قائدة فريق غوث للإنقاذ التطوعي .

واختتمت سعادتها بتسليم شهادات الشكر والدروع التذكارية والهدايا للقائدات واللواتي عبَّرن من جانبهن عن خالص الامتنان لهذا الإحتفاء و التقدير الذي يعد حافزًا لمزيد من التعاون والعطاء.