احدث الأخبار

طالبان تسيطر على مدينة وتهاجم أخرى وتستولي على محطة إذاعية
أبرز المواد
 حاكم مصرف لبنان: لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود
أبرز المواد
 صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام في جورجيا.. (فيديو)
أبرز المواد
 يورو نيوز: لصوص يقتحمون قصر أمير قطر قرب مدينة كان الفرنسية
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 40 قتيلا
أبرز المواد
 تكريم قائدات الفرق التطوعية بالمسجد الحرام المشاركة في موسمي رمضان و الحج
محليات
 وفاة مشجع أهلاوي أثناء حضور لقاء فريقه ضد الفيصلي.. والنادي ينعاه
الرياضة
 ‏”الزكاة”: التركات مستثناة من الضرائب حال توزيعها بين ‏الورثة ‏
أبرز المواد
 إجلاء عاجل لـ 1.7 مليون شخص في اليابان بسبب الأمطار
أبرز المواد
 العراق يطلق عملية أمنية واسعة لمطاردة داعش شمالي بغداد
أبرز المواد
 خادم الحرمين و الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
أبرز المواد
طالبان تسيطر على مدينة وتهاجم أخرى وتستولي على محطة إذاعية

طالبان تسيطر على مدينة وتهاجم أخرى وتستولي على محطة إذاعية

أبرز المواد
حاكم مصرف لبنان: لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود

حاكم مصرف لبنان: لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود

أبرز المواد
صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام في جورجيا.. (فيديو)

صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام في جورجيا.. (فيديو)

أبرز المواد
يورو نيوز: لصوص يقتحمون قصر أمير قطر قرب مدينة كان الفرنسية

يورو نيوز: لصوص يقتحمون قصر أمير قطر قرب مدينة كان الفرنسية

أبرز المواد

تكريم قائدات الفرق التطوعية بالمسجد الحرام المشاركة في موسمي رمضان و الحج

تكريم قائدات الفرق التطوعية بالمسجد الحرام المشاركة في موسمي رمضان و الحج
http://almnatiq.net/?p=1013731
المناطق - مكة المكرمة

كرّمت سعادة مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود قائدات الفرق التطوعية المشاركة في موسمي رمضان و الحج ،وذلك في لقاء أُقيم بهذه المناسبة وكان في معيتها وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، ومديرة مكتب وكالة الشؤون النسائية الأستاذة خلود بنت حمزة بوصي، ووكيل إدارة الأعمال التطوعية الأستاذة وردة بنت محجي العتيبي.
وتم خلال اللقاء تكريم القائدات تثميناً لجهودهن المتميزة وعطائهن المثمر في موسمي رمضان والحج وهن الدكتورة فاطمة الشهري الأستاذ مشارك بجامعة جدة والدكتورة نوال خياط قائدة فريق الباسقات التطوعي والأستاذة حسنى زرنوقي مديرة القسم النسائي للجنة التنمية بأحياء شمال جدة وقائدة فريق رفقاء الحسنى والأستاذة محاسن شعيب مديرة الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة والأستاذة شريفة عسيري قائدة فريق غوث للإنقاذ التطوعي .
واختتمت سعادتها بتسليم شهادات الشكر والدروع التذكارية والهدايا للقائدات واللواتي عبَّرن من جانبهن عن خالص الامتنان لهذا الإحتفاء و التقدير الذي يعد حافزًا لمزيد من التعاون والعطاء.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين و الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده

خادم الحرمين و الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
“الإنذار المبكر” ينبه من أمطار على 5 مناطق.. وموجة حارة في الشرقية

“الإنذار المبكر” ينبه من أمطار على 5 مناطق.. وموجة حارة في الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*