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صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام في جورجيا.. (فيديو)

صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام في جورجيا.. (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1013743
المناطق - وكالات

تسببت صاعقة رعدية، ضربت منطقة نينوتسميندا جنوبي جورجيا، مساء أمس الجمعة، في نفوق 550 رأسا من الأغنام.

وقال نائب رئيس بلدية نينوتسميندا، ألكسندر ميكيلادزه: “كانت هناك صاعقة رعدية قوية في الليل، وفي الصباح تلقيت مكالمة من مزارع محلي أبلغني عن نفوق عدة مئات من الأغنام”.

وأضاف ميكيلادزه لـوكالة “سبوتنيك”: “بصراحة هذه أول حالة من نوعها. لم نسمع من قبل أن صاعقة رعدية يمكنها قتل هذا العدد الهائل من الأغنام”.

وأكد ميكيلادزه أن مكتب العمدة سيقدم الدعم، “بعد معاينة الخبراء للحادثة وتحديد سبب النفوق الجماعي بدقة”.

ويبلغ متوسط ​​تكلفة الخروف الواحد 350 لاري (أكثر من 110 دولارات)، بسعر الصرف الحالي، وبهذا تبلغ الخسارة أكثر من 60 ألف دولار.

في وقت سابق، لقي أحد سكان قرية تافريتشانكا في إقليم بريمورسكي حتفه بسبب صاعقة رعدية أثناء اصطياد قناديل البحر.

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