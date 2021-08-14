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أمانة الحدود الشمالية تطلق حملة صور وأرسل لتحسين المشهد الحضري

أمانة الحدود الشمالية تطلق حملة صور وأرسل لتحسين المشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=1013752
المناطق - عرعر

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية حملة “صور وأرسل” التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة. ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أمانة المنطقة أن الحملة تهدف إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.
وتشمل الحملة بلاغات تحسين المشهد الحضري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة عبر تطبيق بلدي تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: bit.ly/38YI5nS من مختلف الأجهزة الذكية.
يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي تساهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة والذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة منطقة الحدود الشمالية على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها.

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