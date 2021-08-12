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إدارة تعليم الجوف تزود مدارسها بألف كاميرا بقيمة 1.16 مليون ريال

إدارة تعليم الجوف تزود مدارسها بألف كاميرا بقيمة 1.16 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1013755
المناطق - الجوف

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، في تركيب كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية   في جميع مدارس المنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الإدارة كثفت جهود منسوبيها خلال هذه الفترة للعمل من أجل اكتمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية والتعليمية في المدارس، لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، قال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية عاطف الطالب أن الإدارة أمّنت أكثر من ألف كاميرا مراقبة في 260 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.16 مليون ريال.
مشيراً إلى أن الإدارة أنهت تركيب الكاميرات في جميع مدارس سكاكا للبنين والبنات، وأن العمل جارٍ على تركيب الكاميرات في مدارس دومة الجندل.

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