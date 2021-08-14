ساحة حارتنا فعاليات ومسابقات تعليم الشمالية

المناطق - عرعر

نفذت إدارة النشاط الطلابي بنين في الإدارة العامة للتعليم ⁧‫بمنطقة الحدود الشمالية‬⁩؛ برنامج بعنوان ساحة حارتنا ضمن فعاليات ⁧‫ نشاطي‬⁩ لصيف١٤٤٢هـ، على مدار يومين في المسطحات الخضراء، بمدينة عرعر شملت العديد من المسابقات الشعبية والحركية والرسم الحر والعروض المسرحية وتقديم الجوائز للفائزين. لتعزيز القيم الوطنية والتربوية واستثمار طاقات الطلاب والطالبات وأوقاتهم من خلال تقديم هذه البرامج الممتعة والمشوقة لتلبي حاجاتهم واهتماماتهم وتكسبهم خبرات ومهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية، إضافة إلى المهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصية سوية معتزة بدينها ووطنها ونفسها” .