احدث الأخبار

فيديو.. طرق مجربة لخفض السكر
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
أبرز المواد
 ضبط 12862 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أبرز المواد
 نزلاء مركز التأهيل الشامل بتيماء يتلقون الجرعة الثانية
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية: 98 % نسبة الإنجاز في مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف مع طريق الأمير متعب بالدمام
المنطقة الشرقية
 ساحة حارتنا فعاليات ومسابقات تعليم الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 إدارة تعليم الجوف تزود مدارسها بألف كاميرا بقيمة 1.16 مليون ريال
منطقة الجوف
 أمانة الحدود الشمالية تطلق حملة صور وأرسل لتحسين المشهد الحضري
منطقة الحدود الشمالية
 طالبان تسيطر على مدينة وتهاجم أخرى وتستولي على محطة إذاعية
أبرز المواد
 حاكم مصرف لبنان: لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود
أبرز المواد
 صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام في جورجيا.. (فيديو)
أبرز المواد
 يورو نيوز: لصوص يقتحمون قصر أمير قطر قرب مدينة كان الفرنسية
أبرز المواد
فيديو.. طرق مجربة لخفض السكر

فيديو.. طرق مجربة لخفض السكر

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

أبرز المواد
ضبط 12862 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 12862 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أبرز المواد
نزلاء مركز التأهيل الشامل بتيماء يتلقون الجرعة الثانية

نزلاء مركز التأهيل الشامل بتيماء يتلقون الجرعة الثانية

منطقة تبوك

أمانة الشرقية: 98 % نسبة الإنجاز في مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف مع طريق الأمير متعب بالدمام

أمانة الشرقية: 98 % نسبة الإنجاز في مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف مع طريق الأمير متعب بالدمام
http://almnatiq.net/?p=1013767
المناطق - فتحيه عبدالله

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن نسبة الإنجاز في مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع طريق الأمير متعب، بلغت ٩٨٪؜، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة.

وأكدت الأمانة إن المشروع يأتي ضمن مبادرات الطرق التي يتم تنفيذها حاليا في حاضرة الدمام، مشيرة الى أن المشروع يتضمن جسرين على طرق الخدمة لجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد أحدهما بالاتجاه شرق-غرب والآخر بالاتجاه غرب-شرق، ليتيح بذلك حركة دائمة على خط سكة الحديد دون الحاجة لتوقف وانتظار عبور القطارات مما يوفر الوقت لمستخدمي الطريق ويقلل من خطر عبور سكة الحديد وتماشياً مع الخطط الرامية لعدم وجود بوابات عبور للسيارات على خطوط سكة الحديد داخل نطاق المدن.

ويبلغ طول كل جسر 650 متر طولي تقريباً وقد تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية، وكذلك الكمرات الخرسانية والبلاطات بالكامل للجسرين بالاتجاهين. 

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أنه يتم العمل وفق استراتيجية النقل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، لرفع كفاءة الطرق والحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية.

روابط ذات صلة

إغلاق طريق الملك خالد بالشرقية حتى هذا الموعد

إغلاق طريق الملك خالد بالشرقية حتى هذا الموعد
أمانة حفر الباطن تطلق حملة “صور وارسل”

أمانة حفر الباطن تطلق حملة “صور وارسل”
أمانة الأحساء تطلق حملة “#صور_وأرسل ” لتحسين المشهد الحضري

أمانة الأحساء تطلق حملة “#صور_وأرسل ” لتحسين المشهد الحضري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*