احدث الأخبار

ضبط 12862 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أبرز المواد
 نزلاء مركز التأهيل الشامل بتيماء يتلقون الجرعة الثانية
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية: 98 % نسبة الإنجاز في مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف مع طريق الأمير متعب بالدمام
المنطقة الشرقية
 ساحة حارتنا فعاليات ومسابقات تعليم الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 إدارة تعليم الجوف تزود مدارسها بألف كاميرا بقيمة 1.16 مليون ريال
منطقة الجوف
 أمانة الحدود الشمالية تطلق حملة صور وأرسل لتحسين المشهد الحضري
منطقة الحدود الشمالية
 طالبان تسيطر على مدينة وتهاجم أخرى وتستولي على محطة إذاعية
أبرز المواد
 حاكم مصرف لبنان: لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود
أبرز المواد
 صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام في جورجيا.. (فيديو)
أبرز المواد
 يورو نيوز: لصوص يقتحمون قصر أمير قطر قرب مدينة كان الفرنسية
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 40 قتيلا
أبرز المواد
 تكريم قائدات الفرق التطوعية بالمسجد الحرام المشاركة في موسمي رمضان و الحج
محليات
ضبط 12862 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 12862 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أبرز المواد
نزلاء مركز التأهيل الشامل بتيماء يتلقون الجرعة الثانية

نزلاء مركز التأهيل الشامل بتيماء يتلقون الجرعة الثانية

منطقة تبوك
أمانة الشرقية: 98 % نسبة الإنجاز في مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف مع طريق الأمير متعب بالدمام

أمانة الشرقية: 98 % نسبة الإنجاز في مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف مع طريق الأمير متعب بالدمام

المنطقة الشرقية
ساحة حارتنا فعاليات ومسابقات تعليم الشمالية

ساحة حارتنا فعاليات ومسابقات تعليم الشمالية

منطقة الحدود الشمالية

ضبط 12862 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 12862 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1013774
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26 / 12 / 1442 هـ الموافق 5 / 8 / 2021 م حتى 3 / 1 / 1443هـ الموافق 11 / 8 / 2021م، عن النتائج التالية : –
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12862) مخالفًا، منهم (4366) مخالفًا لنظام الإقامة، و(7369) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1127) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (292) شخصًا، (48%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(9%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (7) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثًا: تم ضبط (3) متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (74456) وافداً مخالفًا، منهم (61744) رجلاً، و(12712) امرأة.
خامسًا: تمت إحالة (57699) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3441) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7239) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

طالبان تسيطر على مدينة وتهاجم أخرى وتستولي على محطة إذاعية

طالبان تسيطر على مدينة وتهاجم أخرى وتستولي على محطة إذاعية
حاكم مصرف لبنان: لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود

حاكم مصرف لبنان: لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود
صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام في جورجيا.. (فيديو)

صاعقة رعدية تقتل 550 رأسا من الأغنام في جورجيا.. (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*