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1206 حالات حصيلة إصابات كورونا اليوم في الإمارات

1206 حالات حصيلة إصابات كورونا اليوم في الإمارات
http://almnatiq.net/?p=1013783
المناطق - وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات عن رصد 1,206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 700,587 حالة كما تم الكشف عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,997 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,385 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 678,341 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تماشيا مع الخطة الخاصة بتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والمخالطين لهم وعزلهم فقد تم إجراء 321,610 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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