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هل شراء الأراضي السكنية يخضع لضريبة التصرفات العقارية؟

هل شراء الأراضي السكنية يخضع لضريبة التصرفات العقارية؟
http://almnatiq.net/?p=1013787
المناطق - الرياض:

أوضحت هيئة الزكاة والجمارك والضريبة أن شراء الأرض السكنية لا يدخل ضمن إعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية.

وأبرزت الهيئة عبر تويتر: يخضع شراء الأراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما أن الأمر الملكي الذي نص على تحمل الدولة الضريبة العقارية للمسكن الأول (الجاهز للسكن) عن المواطنين وعليه لا يسري الأمر على شراء الأراضي.

وتُفرض ضريبة التصرفات العقارية على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.

وتتضمن الضريبة عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

– توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة.
– هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا).
– نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات.

يذكر أنه وفقًا للأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

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