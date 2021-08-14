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جامعة الحدود الشمالية تعلن ترقية الرغبات للطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط

جامعة الحدود الشمالية تعلن ترقية الرغبات للطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط

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جامعة الحدود الشمالية تعلن ترقية الرغبات للطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط

جامعة الحدود الشمالية تعلن ترقية الرغبات للطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط
http://almnatiq.net/?p=1013800
المناطق - واس:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية.. ممثلة بعمادة القبول والتسجيل بأنه تم ترقية الرغبات للطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الترقية للقبول الجامعي 1443هـ، معلنة أقل النسب الموزونة بعد الترقيات لكلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية.
ودعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة إلى ضرورة تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية في موعد اقصاه يوم غد ، مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.

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