الحرائق في الجزائر تطال 20 ولاية

المناطق - وكالات:

أعلنت سلطات الدفاع المدني الجزائرية، أن حرائق الغابات في الجزائر امتدت لتشمل 20 ولاية لكنها تركزت في ولاية تيزي وزو بشكل كبير.

وأكدت وحدات الحماية المدنية أنها قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإخماد 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية مشيرة إلى أنها أخمدت في ولاية تيزي وزو 10 حرائق، وفي بجاية 4 حرائق، وفي جيجل 7 حرائق، وفي الطارف 5 حرائق، وفي البويرة حريق، وفي سوق أهراس 3 حرائق، وفي سطيف حريقين، وفي تبسة حريق، وفي برج بوعريريج حريقين، وفي البليدة 4 حرائق، وقي عنابة حريق، وفي عين الدفلى حريق، وفي تيسمسيلت حريقين.

كما أوضحت الحماية المدنية أنه “للوقوف على إخماد هذه الحرائق، تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 فرد حماية مدنية، و490 شاحنة إخماد، بالإضافة إلى 3 مروحيات من المجموعة الجوية للحماية المدنية، و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي، و كذا طائرتين كنادير”.

وأشارت إلى أن مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي قامت بـ235 عملية قذف الماء، بالإضافة 172 عملية قذف الماء لطائرتين كنادير عبر ولايات تيزي وزو، وبجاية، وولاية جيجل.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمر باستحداث صندوق خاص بتعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة، مؤكدًا أن العدالة ستحاسب كل من ” اقترف هذه الجرائم”.

وأشاد الرئيس الجزائري في كلمة له مساء الخميس الماضي بالهبة التضامنية تجاه المتضررين من حرائق الغابات في الجزائر، محذرا من محاولات استغلال هذه المحنة للمساس بالوحدة الوطنية.