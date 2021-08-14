في واقعة غريبة.. استخراج “دودة” من “خد” طفل بالطائف

المناطق - واس:

استخرج أطباء قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل بالطائف، “دودة” طولها 2 سم كانت داخل “خد” طفل في الثامنة من عمره.

واستقبل قسم الطوارئ حالة الطفل الذي كان يعاني من ألم مستمر وتورم في الخد الأيسر، فتم إجراء الكشف المبدئي عليه، وعمل صورة أشعة للمنطقة ليتبين وجود دودة تحت الجلد.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان إنه تم استدعاء أطباء جراحة الأطفال الذين قاموا بإخراج الدودة، وتنظيف المكان مع إعطاء المضادات الحيوية والعلاج المناسب للطفل.

وأبان أن حالة الطفل مستقرة، وقد غادر المستشفى دون الحاجة إلى التنويم.