أمير القصيم يشيد بمشروع تأهيل سبخة الطرفية وسبخة غويمض بالمنطقة

المناطق - القصيم:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمشروع تأهيل سبخة الطرفية وسبخة غويمض بالمنطقة، الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات البيئية والمراكز المتخصصة.

وثمن سموه في تصريح إثر زيارة فريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) للبدء في تنفيذ المشروع بالموقعين، تفاعل وزارة البيئة والمياه والزراعة باختيارها شتلات أشجار تتناسب مع طبيعة أرض السبخات؛ وهو ما تم المطالبة به خلال إطلاق مبادرة أرض القصيم خضراء، داعياً إلى أهمية الاستمرارية في زراعة الأشجار والنباتات في كل شبر من أراضي المنطقة بما يتلاءم ويتناسب مع طبيعة التربة ليكسو الغطاء النباتي جميع الأراضي والطرقات والسبخات.

يشار إلى أن مشروع التأهيل يتضمن عمليات استزراع الشجيرات العلفية ذات القيمة الغذائية العالية، والقدرة على تحمُّل الملوحة والجفاف، مثل شجيرات الروثة والفرس والضمران والرغل والقطف.