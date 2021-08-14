الإطاحة بـ (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها في الرياض

الإطاحة بـ (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها في الرياض

أبرز المواد
توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان

توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان

أبرز المواد
بأكثر من 342 مليون ريال.. “المياه” تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك

بأكثر من 342 مليون ريال.. “المياه” تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك

أبرز المواد
نسبة الخطأ عليك 50%

نسبة الخطأ عليك 50%

أبرز المواد

بأكثر من 342 مليون ريال.. “المياه” تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك

بأكثر من 342 مليون ريال.. “المياه” تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1013827
المناطق - واس:

استعرضت شركة المياه الوطنية من خلال جناحها الخاص بمعرض المشروعات، المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، بعضاً من المشروعات التي تنفذها بتبوك، بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 342 مليون ريال .
وأتاحت الشركة أمام زائري المعرض، الاطلاع على نسب الإنجاز في بعض مشاريعها الجاري تنفيذها والتي شملت مشروعين للمياه بتكلفة تجاوزت 75مليون ريال وتخدم 60 ألف مواطن في ستة أحياء بمدنية تبوك ( التعاون والياسمين وطيبة والقدس وغرناطة والنخيل ) في حين وصلت نسبة تغطية شبكات المياه بمدينة تبوك إلى 97% , كما شملت المشاريع, مشروعين للصرف الصحي وبتكلفة تجاوزت 267 مليون ريال وتخدم 75 ألف مواطن في 11 حي بتبوك , فيما وصلت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك إلى 92%.
ويواصل معرض المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك فعالياته حتى يوم الاثنين القادم, وتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية لعرض مشاريعها والتي تشمل مشروعات جامعية وتعليمية وصحية ومشروعات للكهرباء والمياه، ومشروعات تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 12 مليارا و600 مليون ريال.

روابط ذات صلة

الإطاحة بـ (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها في الرياض

الإطاحة بـ (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها في الرياض
توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان

توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان
نسبة الخطأ عليك 50%

نسبة الخطأ عليك 50%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*