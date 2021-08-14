توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان

توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان

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توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان

توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان
http://almnatiq.net/?p=1013830
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (92) امرأة في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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