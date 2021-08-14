الإطاحة بـ (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها في الرياض

المناطق - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة قبضت على (6) مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة.



وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.