الإطاحة بـ (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها في الرياض

الإطاحة بـ (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها في الرياض

أبرز المواد
توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان

توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان

أبرز المواد
بأكثر من 342 مليون ريال.. “المياه” تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك

بأكثر من 342 مليون ريال.. “المياه” تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك

منوعات
نسبة الخطأ عليك 50%

نسبة الخطأ عليك 50%

أبرز المواد

الإطاحة بـ (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها في الرياض

الإطاحة بـ (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها في الرياض
http://almnatiq.net/?p=1013832
المناطق - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة قبضت على (6) مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان

توقيف (92) امرأة خالفوا الإجراءات الاحترازية في جازان
نسبة الخطأ عليك 50%

نسبة الخطأ عليك 50%
أمير القصيم يشيد بمشروع تأهيل سبخة الطرفية وسبخة غويمض بالمنطقة

أمير القصيم يشيد بمشروع تأهيل سبخة الطرفية وسبخة غويمض بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*