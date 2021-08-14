فيديو.. “الأمن العام” يطيح بعصابتين لتحويل الأموال وأخرى تدّعي تحديث الحالات الصحية عبر “توكلنا”

المناطق - الرياض:

حقق رجال الأمن العام خلال الساعات الماضية، عدة ‏نجاحات، تمثلت في القبض على عدد من المجرمين، بمختلف ‏مناطق المملكة، بما فيها عصابات محترفة في التزوير والنصب.‏

وتمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 4 مقيمين من ‏الجنسيتين السورية والبنغالية يروجون عبر مواقع التواصل ‏لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة ‏الصحية عبر تطبيق توكلنا، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال ‏بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، بالإضافة لضبط مواطن كان يبتز ‏الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.‏

وشملت عمليات المتابعات الأمنية كذلك القبض على مقيمين من ‏الجنسية الباكستانية، وبحوزتهما أكثر من 26 ألف ريال، ارتكبا ‏عددًا من الجرائم تمثلت في جمع الأموال من مخالفي الإقامة ‏وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة، مقابل عمولة محددة.‏

وتمكنت شرطة مكة المكرمة من ضبط مواطن اعتدى على ‏زوجته وابنه بسلاح أبيض، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل ‏بجروح طفيفة، بسبب خلافات بينهما، وكذلك ضبط مقيم من ‏الجنسية الباكستانية قام بنشر مقاطع فيديو متباهيًا بحيازته مبالغ مالية ‏مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط مواطن أتلف 4 أجهزة ‏للرصد الآلي.