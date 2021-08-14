أمانة الجوف تنهي استعداداتها لإقامة سوق التمور الموسمي

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أنهت أمانة منطقة الجوف تهيئة موقع سوق التمور الموسمي بمدينة سكاكا تمهيدا لاحتضان النسخة الثانية من الفعالية لتنشيط الحراك الاقتصادي وخدمة المزارعين والمستهلكين.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان اكتمال جميع الاستعدادات في موقع السوق الموسمي الذي يقام للعام الثاني على التوالي خلال الأيام المقبلة، مبينا أنه تم تخصيص المسارات والأركان والساحات للمشاركين، كما حرصت الأمانة على توفير الخدمات المساندة في الموقع، وإنهاء أعمال النظافة والتعقيم لإقامة السوق وفق الإجراءات الاحترازية، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأشار الحموان إلى أن السوق يوفر نوافذ تسويقية للمزارعين، خاصة الشباب السعودي في مجال التمور، ويسهم في تحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الزراعي من التمور بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.