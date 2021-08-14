يمثل مهرجان بريدة للتمور قيمة غذائية واقتصادية وسياحية ، تحفز الزوار من جنسيات عربية وأجنبية للاطلاع على منتج التمر، والوقوف على حركة البيع والشراء وجملة الفعاليات التي يقدمها .
ويعكس المهرجان حجم التأثير الذي بات يشكله على خارطة التسويق الزراعي والغذائي لمايحويه من كميات كبيره من التمور بأنواعها وأحجامها المختلفة .
يذكر أن المهرجان بات ساحة للنشاط الغذائي والاقتصادي ، وحقق الاكتفاء والتوسع في التنظيم والتسويق، الأمر الذي جعلة أحد أبرز المحطات التي يقصدها المهتمين من كافة دول العالم، على مستوى الاهتمام التجاري، والغذائي، والإعلامي.
مهرجان بريدة للتمور قيمة غذائية واقتصادية وسياحية
يمثل مهرجان بريدة للتمور قيمة غذائية واقتصادية وسياحية ، تحفز الزوار من جنسيات عربية وأجنبية للاطلاع على منتج التمر، والوقوف على حركة البيع والشراء وجملة الفعاليات التي يقدمها .
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