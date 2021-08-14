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يمثل مهرجان بريدة للتمور قيمة غذائية واقتصادية وسياحية ، تحفز الزوار من جنسيات عربية وأجنبية للاطلاع على منتج التمر، والوقوف على حركة البيع والشراء وجملة الفعاليات التي يقدمها .

ويعكس المهرجان حجم التأثير الذي بات يشكله على خارطة التسويق الزراعي والغذائي لمايحويه من كميات كبيره من التمور بأنواعها وأحجامها المختلفة .

يذكر أن المهرجان بات ساحة للنشاط الغذائي والاقتصادي ، وحقق الاكتفاء والتوسع في التنظيم والتسويق، الأمر الذي جعلة أحد أبرز المحطات التي يقصدها المهتمين من كافة دول العالم، على مستوى الاهتمام التجاري، والغذائي، والإعلامي.