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شركة المياه تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك بأكثر من 342 مليون ريال

شركة المياه تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك بأكثر من 342 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1013863
المناطق_واس

استعرضت شركة المياه الوطنية من خلال جناحها الخاص بمعرض المشروعات، المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، بعضاً من المشروعات التي تنفذها بتبوك، بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 342 مليون ريال .
وأتاحت الشركة أمام زائري المعرض، الاطلاع على نسب الإنجاز في بعض مشاريعها الجاري تنفيذها والتي شملت مشروعين للمياه بتكلفة تجاوزت 75مليون ريال وتخدم 60 ألف مواطن في ستة أحياء بمدنية تبوك ( التعاون والياسمين وطيبة والقدس وغرناطة والنخيل ) في حين وصلت نسبة تغطية شبكات المياه بمدينة تبوك إلى 97% , كما شملت المشاريع, مشروعين للصرف الصحي وبتكلفة تجاوزت 267 مليون ريال وتخدم 75 ألف مواطن في 11 حي بتبوك , فيما وصلت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك إلى 92%.
ويواصل معرض المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك فعالياته حتى يوم الاثنين القادم, وتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية لعرض مشاريعها والتي تشمل مشروعات جامعية وتعليمية وصحية ومشروعات للكهرباء والمياه، ومشروعات تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 12 مليارا و600 مليون ريال.
// انتهى //

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