جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن دفعة إضافية للقبول للعام الجامعي القادم 1443هـ

المناطق_ فتحيه عبدالله

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن دفعة إضافية للقبول بالجامعة للعام الجامعي القادم ١٤٤٣ هـ، وقد ذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح بأنه تم ترشيح أكثر من ١٥ ألف من المتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة، حيث استقبلت العمادة عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال فترة التقديم نحو ٥٤ ألف طلب التحاق مكتمل من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية، وقد جرى الترشيح والإعلان لثلاث دفعات في وقت سابق حسب الجدول الزمني للقبول، ويأتي إعلان الدفعة الإضافية بغرض توفير فرص قبول إضافية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، يُذكَر أنه جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة تعتمد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها حداثة وتطوراً بفضل من الله ثم بوجود التقنيات المتميزة التي تنعم بها بلادنا أعزها الله، كما أسهمت الحكومة الإلكترونية من خلال الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية بالإضافة إلى الموارد البشرية والإمكانات التي سخرتها الجامعة في نجاح أعمال القبول وبأفضل جودة، هذا ونبارك للطلبة المقبولين متمنين دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية.