أنهى نادي سباقات الخيل حفل سباقه السادس عشر منهياً الأسبوع الثامن من روزنامة سباقات المصيف، حيث تخلل الحفل شوطين مهمين وهي كأس نادي سباقات الخيل و هدية نادي سباقات الخيل التقديرية، وجاءت نتائج الحفل على النحو التالي:
– الشوط الأول: ومسافته 1600م وفازت به الفرس ليليا العناية ابن الفحل دباوي فن للمالك رياض سعيد صادق معوض تدريب محمد الخليفي وقيادة ريان الطويرش.
– الشوط الثاني: ومسافته 1400م وفازت به الفرس تاجية ابنة الفحل شيف هافوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تدريب سعود بن سعد وقيادة الخيال عمار السعيد.
– الشوط الثالث ومسافته: 1600م وفاز به الجواد متماسك ابن الفحل تيك تيرنس للمالك عبدالله إبراهيم الخشان تدريب عبدالعزيز المتعب وقيادة الخيال عبدالله الراشد.
– الشوط الرابع: ومسافته 2000م وفاز به الجواد رمان الحمر ابن الفحل دبي دستنيشن للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تدريب فهد بن سعد وقيادة الخيال نايف العنزي.
– الشوط الخامس: ومسافته 1600م وفاز به إعجابي ابن الفحل فيد بيز للمالك نغيمش بن فهد العجمي تدريب حمد آل رشيد وقيادة الخيال محمد الحبيب.
– الشوط السادس: ومسافته 1200م وفازت به الفرس أميرة المدينة ابنة الفحل هاي ديماند للمالك حمزة نصيب الأخضر تدريب عبدالله نصيب وقيادة محمد النفزي.
– الشوط السابع: على كأس نادي سباقات الخيل ومسافته 2400م و فاز به الجواد الوحش ابن الفحل دباوي للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تدريب سعود بن سعد وقيادة الخيال محمد سعيد.
– الشوط الثامن: على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ومسافته 2400م وفاز به الجواد أخو مباري ابن الفحل إسترولجي للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تدريب سعود بن سعد وقيادة الخيال نواف المضياني.
نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه السادس عشر
أنهى نادي سباقات الخيل حفل سباقه السادس عشر منهياً الأسبوع الثامن من روزنامة سباقات المصيف، حيث تخلل الحفل شوطين مهمين وهي كأس نادي سباقات الخيل و هدية نادي سباقات الخيل التقديرية، وجاءت نتائج الحفل على النحو التالي:
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