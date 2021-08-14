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نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه السادس عشر

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نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه السادس عشر

نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه السادس عشر
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المناطق_واس

أنهى نادي سباقات الخيل حفل سباقه السادس عشر منهياً الأسبوع الثامن من روزنامة سباقات المصيف، حيث تخلل الحفل شوطين مهمين وهي كأس نادي سباقات الخيل و هدية نادي سباقات الخيل التقديرية، وجاءت نتائج الحفل على النحو التالي:
– الشوط الأول: ومسافته 1600م وفازت به الفرس ليليا العناية ابن الفحل دباوي فن للمالك رياض سعيد صادق معوض تدريب محمد الخليفي وقيادة ريان الطويرش.
– الشوط الثاني: ومسافته 1400م وفازت به الفرس تاجية ابنة الفحل شيف هافوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تدريب سعود بن سعد وقيادة الخيال عمار السعيد.
– الشوط الثالث ومسافته: 1600م وفاز به الجواد متماسك ابن الفحل تيك تيرنس للمالك عبدالله إبراهيم الخشان تدريب عبدالعزيز المتعب وقيادة الخيال عبدالله الراشد.
– الشوط الرابع: ومسافته 2000م وفاز به الجواد رمان الحمر ابن الفحل دبي دستنيشن للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تدريب فهد بن سعد وقيادة الخيال نايف العنزي.
– الشوط الخامس: ومسافته 1600م وفاز به إعجابي ابن الفحل فيد بيز للمالك نغيمش بن فهد العجمي تدريب حمد آل رشيد وقيادة الخيال محمد الحبيب.
– الشوط السادس: ومسافته 1200م وفازت به الفرس أميرة المدينة ابنة الفحل هاي ديماند للمالك حمزة نصيب الأخضر تدريب عبدالله نصيب وقيادة محمد النفزي.
– الشوط السابع: على كأس نادي سباقات الخيل ومسافته 2400م و فاز به الجواد الوحش ابن الفحل دباوي للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تدريب سعود بن سعد وقيادة الخيال محمد سعيد.
– الشوط الثامن: على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ومسافته 2400م وفاز به الجواد أخو مباري ابن الفحل إسترولجي للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تدريب سعود بن سعد وقيادة الخيال نواف المضياني.

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