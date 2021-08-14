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العربات الذكية تعزز عمليات النقل والبيع في موسم عنيزة للتمور

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العربات الذكية تعزز عمليات النقل والبيع في موسم عنيزة للتمور

العربات الذكية تعزز عمليات النقل والبيع في موسم عنيزة للتمور
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تعد العربات الذكية بموسم عنيزة للتمور أحد العوامل المساھمة في جذب المشتري والبائع للسوق، وتتيح للجميع سھولة معاينة التمور ومعرفة أنواعھا وجودتھا وحجمھا علاوة على خفة الوزن وسلاسة انتقالھا من موقع لآخر دون أن تسبب أي أضرار أو تأخير.
وأشار وكيل بلدية عنيزة للخدمات محمد الحركان ، إلى أن العربات تستقبل التمور من بعد صلاة المغرب بعد اجتيازھا الكشف المخبري ثم توضع في المسار المخصص لھا، حيث يبلغ عدد المسارات سبعين مساراً وبعد صلاة الفجر يبدأ المزاد على التمور حسب ترتيب العربات.
وأوضح أن فكرة العربات انطلقت منذ ست سنوات، ويتوفر في السوق قرابة عشرة آلاف عربة تستوعب الواحدة 100 كجم وھو ما يقارب 60 كرتونًا من مختلف أنواع التمور ولعبت دورا في سرعة إنھاء الكثير من عمليات البيع ونقل التمور لمنطقة التصدير .

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