آل هادي يتوّج بطلًا لكأس أمير عسير لقفز الحواجز للعام الثالث على التوالي

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توّج الفارس خالد آل هادي بطلاً لكأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال لقفز الحواجز، في البطولة التي اختتمت اليوم على ميادين مركز الوسم للفروسية بخميس مشيط، بإشراف الاتحاد السعودي للفروسية، وبمشاركة أكثر من 60 فارس وفارسة.

وجاء تتويج آل هادي بطلاً للكأس للعام الثالث على التوالي بعد تقديمة أداءً رائعًا في الشوط، رفقة الفرس “سينوريتا” وشهد الشوط منافسة قوية، حيث تكوّن الشوط من جولة، وجولة تمايز تأهل لها أربعة فرسان.

وحلّ الفارس محمد زعيله على الجواد “هيربال” ثانيًا، فيما جاء في المركز الثالث الفارس حسن آل هادي على الفرس “نادية” وحلّ رابعًا الفارس عبدالرحمن الأسود على “كارلا” وفي المركز الخامس الفارس مشاري آل سحيم على الجواد “انكو”.

وشهدت البطولة التي تكوّنت من ستة أشواط تنافسًا قويًا بين الفرسان على مدى يومي الجمعة والسبت، وكذلك تنظيم رائع، والتشديد فيه على اتخاذ الإجراءات الإحترازية لفايروس كورونا.