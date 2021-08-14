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وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية

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وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية
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المناطق_واس

بدأت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في معالجة التحديات التي يواجهها طريق أبو حدرية، والذي يعد من الطرق المهمة والرئيسية بالمنطقة الشرقية .
ويواجه طريق أبوحدرية الذي يبلغ طوله 328 كم والرابط بين دول مجلس التعاون الخليجي، عدد من التحديات التي أثرت على جودته، من ضمنها مرور الطريق في منطقة مياه سطحية (سبخة) ، إضافة لعبور عدد كبير من الشاحنات على الطريق، حيث يعبر عليه يومياً أكثر من 60 ألف مركبة في الاتجاه الواحد، تمثل نسبة الشاحنات منها 36%.
وتوصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بعد عمل عدد من الدراسات والأبحاث إلى وجوب إعادة إنشاء بعض أجزاء الطريق، مع رفع منسوبه أكثر من متر ونصف في بعض المواقع ، مع تركيب مادة عازلة “النسيج الأرضي” الذي يضمن عدم تأثر الطريق بتدفق المياه السطحية، بالإضافة لرفع مستوى طبقة الإسفلت، وهو الأمر الذي يسهم في الحفاظ على طبقات الطريق لفترة أطول.
وحددت الوزارة 6 عقود صيانة جذرية على أجزاء متفرقة من الطريق، بالإضافة لـ5 عقود تنفيذ، حيث بدأت أعمال الصيانة من شمال جسر النابية حتى شمال جسر أبو معن بطول 80 كم في الاتجاهين، وتجاوزت نسبة الإنجاز الـ81%، حيث يجري حالياً العمل على إعادة إنشاء الطريق ورفع منسوبه بطول 5 كم في ذات المنطقة، مع زيادة القطاع الإنشائي للطريق بزيادة طبقات الطريق، من طبقة القاعدة الترابية، وطبقة الأساس الحصوية، مع زيادة سمك إسفلت الطريق من 13 سم، إلى 25 سم، نظراً لكثافة الحركة المرورية عليه وخاصة من الشاحنات، كما تم استخدام أحدث التقنيات لمواجهة التحديات التي تواجه الطريق، ومن ضمنها النسيج الأرضي “الجيوتكستايل” لحماية طبقات الطريق من المياه السطحية، بالاضافة لاستخدام طبقات إسفلتية ماصة للإجهادات وذلك للتحكم بأداء طبقات الرصف وزيادة قدرتها على مقاومة الأحمال المرورية.
كما قامت الوزارة بالبدء بإصلاح الطريق من جسر أبو معن حتى الفاضلي، بطول 71 كم، إضافة إلى إصلاح جسر النابية من خلال رفع البلاطة الخرسانية بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال ، واستبدال فواصل التمدد، وصيانة هيكل الجسر الخرساني .
وسوف تتواصل الأعمال على طريق أبو حدرية على كافة المناطق المتضررة، بما يضمن سلامة قاصدي الطريق.
الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عال من الجودة والسلامة.

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