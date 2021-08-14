الهلال يتغلب على الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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تغلب فريق الهلال على ضيفه فريق الطائي بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الهلال اللاعب “صالح الشهري” عند الدقيقة 90.