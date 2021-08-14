احدث الأخبار

الهلال يتغلب على الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط بين القوات البحرية الملكية ونظيرتها الهندية في مياه الخليج
أبرز المواد
 وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية
أبرز المواد
 آل هادي يتوّج بطلًا لكأس أمير عسير لقفز الحواجز للعام الثالث على التوالي
أبرز المواد
 شرطة الحدود الشمالية تضبط 92 مخالفاً للإجراءات الاحترازية الصحية لمنع انتشار (كوفيد 19)
أبرز المواد
 العربات الذكية تعزز عمليات النقل والبيع في موسم عنيزة للتمور
أبرز المواد
 نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه السادس عشر
أبرز المواد
 بشرى سارة من «وزارة الحج» لراغبي أداء العمرة من خارج المملكة
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن دفعة إضافية للقبول للعام الجامعي القادم 1443هـ
أبرز المواد
 شركة المياه تستعرض مشاريعها في معرض المشروعات بتبوك بأكثر من 342 مليون ريال
أبرز المواد
 مهرجان بريدة للتمور قيمة غذائية واقتصادية وسياحية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنهي استعداداتها لإقامة سوق التمور الموسمي
أبرز المواد
الهلال يتغلب على الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهلال يتغلب على الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط بين القوات البحرية الملكية ونظيرتها الهندية في مياه الخليج

اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط بين القوات البحرية الملكية ونظيرتها الهندية في مياه الخليج

أبرز المواد
وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية

أبرز المواد
آل هادي يتوّج بطلًا لكأس أمير عسير لقفز الحواجز للعام الثالث على التوالي

آل هادي يتوّج بطلًا لكأس أمير عسير لقفز الحواجز للعام الثالث على التوالي

أبرز المواد

الهلال يتغلب على الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهلال يتغلب على الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=1013893
المناطق_واس

تغلب فريق الهلال على ضيفه فريق الطائي بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف الهلال اللاعب “صالح الشهري” عند الدقيقة 90.

روابط ذات صلة

اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط بين القوات البحرية الملكية ونظيرتها الهندية في مياه الخليج

اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط بين القوات البحرية الملكية ونظيرتها الهندية في مياه الخليج
وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تبدأ في معالجة طريق أبو حدرية
آل هادي يتوّج بطلًا لكأس أمير عسير لقفز الحواجز للعام الثالث على التوالي

آل هادي يتوّج بطلًا لكأس أمير عسير لقفز الحواجز للعام الثالث على التوالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*