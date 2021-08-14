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الإحسان الطبية تقدم خدماتها لـ 415 نزيلاً ونزيلة بإصلاحية جازان ضمن برنامج “الاستشاري الزائر”

الإحسان الطبية تقدم خدماتها لـ 415 نزيلاً ونزيلة بإصلاحية جازان ضمن برنامج “الاستشاري الزائر”

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الإحسان الطبية تقدم خدماتها لـ 415 نزيلاً ونزيلة بإصلاحية جازان ضمن برنامج “الاستشاري الزائر”

الإحسان الطبية تقدم خدماتها لـ 415 نزيلاً ونزيلة بإصلاحية جازان ضمن برنامج “الاستشاري الزائر”
http://almnatiq.net/?p=1013896
المناطق_واس

نفّذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان اليوم، برنامج “الاستشاري الزائر” في إصلاحية سجن المنطقة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن المشروع نُفّذ بمشاركة 23 استشاريًا واختصاصيًا وفنيًا في تخصصات مختلفة، قدموا خدمات الكشف والعلاج لـ 415 نزيلًا ونزيلة، فيما جرى تحويل 32 حالة لمستشفيات المنطقة.
وبين أن الخدمات الكشفية والعلاجية المقدمة شملت تخصصات الباطنية والعيون والعظام والأنف والأذن والحنجرة والعظام والأسنان والجلدية والمسالك البولية والقلب والجراحة العامة، إضافة إلى طب الأسرة والصحة النفسية، بمساندة من العاملين في الأقسام الطبية المساندة من اختصاصيين وفنيين بأقسام الفرز البصري والتمريض والمختبر والأشعة والصيدلة .

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