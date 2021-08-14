صحة بيشة تعلن الإنتهاء من أعمال مشروع تطوير المختبر المركزي

المناطق_عسير

اعتمد مدير الشؤون الصحية ببيشة الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني البدء بتشغيل «المختبر المركزي» بعد إنتهاء أعمال تطوير بيئة العمل ودعمه بالتجهيزات اللازمة ، والذي يعمل على تسهيل الخدمة للمرضى بعمل الفحوصات المخبرية اللازمة والذي سيتم تشغيله يوم غد الأحد الموافق 7-1-1443هـ.

وأوضحت صحة بيشة بأن هذه التجهيزات ستخدم أهالي محافظة بيشة و المراكز الصحية المجاورة، وترفع من مستوى الخدمة الصحية المقدمة، وسيتم تسهيل عمل التحاليل الطبية داخل المركز، وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والتجهيزية لخدمة المرضى.

الجدير بالذكر أن المختبر المركزي سيقدم التحاليل التي يتم عملها في المختبر المركزي وهي : (صورة الدم (CBC)، وتحاليل الكيمياء الحيوية، وتحاليل الهرمونات، وتحاليل الفيروسات (للمرضى ، فحص العمالة)، والتحاليل البكتيرية، وتحاليل الطفيليات، وتحليل فصيلة الدم، وتحاليل الأمصال، و بلغت التكلفة التقديرية للمشروع 2,300,590ريال.

كما قدم الشهراني شكره وامتنانه لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على دعمه المستمر لكـافة المجالات في صحة بيشة.