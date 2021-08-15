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«طالبان» تتقدم نحو كابول.. وفرار مدنيين وعسكريين من عدة ولايات أفغانية

«طالبان» تتقدم نحو كابول.. وفرار مدنيين وعسكريين من عدة ولايات أفغانية
http://almnatiq.net/?p=1013906
المناطق_وكالات

كشفت مصادر صحفية، أن حركة طالبان تقدمت اليوم السبت، نحو العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت مصادر صحفية، إن قيادات حكومية عسكرية ومدنية غادرت أفغانستان عبر مطار مزار شريف، مشيرًا إلى أن الجنرال عبدالرشيد دستم يفر إلى أوزبكستان مع قيادات عسكرية من الجيش الأفغاني.

وأشارت إلى فرار القوات الأفغانية من ولاية لغمان بعد سيطرة طالبان عليها بدون قتال.

واستولى مسلحو طالبان على مدينة مزار الشريف الأفغانية شمالي البلاد، وهي واحدة من أكبر المدن الأفغانية، بحسب ما ذكره مصدر أمنى ومسؤول محلى، بينما يواصل المتمردون تقدمهم باتجاه العاصمة كابول.

ويسيطر المسلحون على جميع المباني الحكومية الرئيسية في مزار الشريف بما فيها مكتب الحاكم.

وتتعرض المدينة، وهي عاصمة ولاية بلخ، لهجمات ضارية منذ أسبوع تقريبا.

وشكّل زعيما إقليمين قويين هما عطا محمد نور والمارشال عبد الرشيد دوستم مقاومة شديدة في الولاية.

وقال عضو مجلس الولاية صبي الله كاكار إن المدينة تخضع الآن تماما لسيطرة طالبان وأن الفيلق 209 بالجيش سقط أيضا بعد اتفاق مع المسلحين المتشددين.

وذكر كاكار أن جميع المكاسب التى تحققت خلال العشرين عاما الماضية قد ذهبت هباء.

وقيل إن دوستم ونور فرا إلى هيراتان، وهي بلدة تقع على الحدود الأوزبكية، ومن المتوقع أن يتبعهما أفراد آخرون من قوات الأمن.

ويعني المكسب الأخير للمسلحين أن القوات الحكومية لا تحتفظ الآن إلا بمدينتين رئيسيتين هما كابول وجلال أباد.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، سيطر المسلحون على اثنتين من عواصم الولايات ليصل إجمالي عدد العواصم التي تسيطر عليها الحركة حتى الآن 21 من بين 34 عاصمة ولاية في أنحاء البلاد.

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