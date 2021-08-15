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فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام يجري عملية ” ويبل ” لإنقاذ مريض من إصابة بالغة

فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام يجري عملية ” ويبل ” لإنقاذ مريض من إصابة بالغة

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فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام يجري عملية ” ويبل ” لإنقاذ مريض من إصابة بالغة

فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام يجري عملية ” ويبل ” لإنقاذ مريض من إصابة بالغة
http://almnatiq.net/?p=1013916
المناطق_عسير

أجرى فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام عملية معقدة لإنقاذ مريض لديه إصابة بليغة من الدرجة الرابعة في رأس البنكرياس والاثني عشر.

حيث باشر الفريق الطبي في قسم الطوارئ استقبال الحالة وعمل الإسعافات اللازمة ، ثم قام الفريق الطبي بعملية ” استكشاف البطن ” حيث اتضح وجود إصابة بليغة من الدرجة الرابعة في رأس البنكرياس والاثني عشر .

ثم باشر الفريق الطبي إجراء عملية (ويبل) وهي من العمليات المعقدة ؛ حيث تم خلالها إزالة رأس البنكرياس والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والمرارة والقناة الصفراوية ، واستغرقت  العملية ٦ ساعات  ، وتم نقل المريض للعناية المركزة حتى استقرت حالته – بفضل الله – .

وقد أجرى العملية الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير المتقدمة ورئيس قسم الجراحة العامة الدكتور محمد الزهراني ، و استشاري جراحة الكبد والبنكرياس الدكتور أيمن النقيب و استشاري الجراحة العامة والمدير الطبي الدكتور أيمن الغامدي ، وأخصائي أول جراحة الدكتور عبدالعزيز آل مطير ، بالإضافة إلى أطباء البورد السعودي الدكتور نزار آل هتيله والدكتور فارس الشريف وطبيب التخدير الدكتور علاء معروف وفني التخدير هاني الرفيدي وعبدالله الشهراني ، وفني العمليات ياسر عسيري وفنية العمليات سوني توماس.

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