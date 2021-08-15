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فريق طبي بمستشفى المجاردة يجري عملية تجميلية دقيقة لمعالجة تشوه في الأنف

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فريق طبي بمستشفى المجاردة يجري عملية تجميلية دقيقة لمعالجة تشوه في الأنف

فريق طبي بمستشفى المجاردة يجري عملية تجميلية دقيقة لمعالجة تشوه في الأنف
http://almnatiq.net/?p=1013919
المناطق_عسير

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى المجاردة العام  بإجراء عملية تجميلية دقيقة للأنف والحاجز الأنفي لإحدى الحالات التي كانت تعاني من اعوجاج في الحاجز الأنفي مع تشوه الشكل الخارجي للأنف نتيجة لحادث مروري قديم، ليتم إجراء العملية بنجاح ضمن عمليات جراحة اليوم الواحد ، وتمكنت المريضة من مغادرة المستشفى في نفس اليوم بحالة صحية جيدة – ولله الحمد – .

وقد أجرى العملية الجراحية فريق طبي متخصص بقيادة  استشاري الأنف والأذن والحنجرة  وجراحة التجميل الدكتور علي عبدالله الشهري ومشاركة أخصائي الأنف و الأذن و الحنجرة الدكتور طه حسين اليافعي.

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