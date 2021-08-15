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«تويتر» يوقف عملية توثيق حسابات مستخدميه مجدداً

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«تويتر» يوقف عملية توثيق حسابات مستخدميه مجدداً

«تويتر» يوقف عملية توثيق حسابات مستخدميه مجدداً
http://almnatiq.net/?p=1013925
المناطق_وكالات

فاجأت شركة “تويتر” مستخدميها بإعلانها عن وقف توثيق حسابات مستخدميها من جديد.

وبررت “تويتر” قرارها بأنها ترغب في الحصول على وقت كاف لتنفيذ تعديلات على طلب الحصول على التوثيق وكذلك في مراجعة الطلبات، لكنها لم تتحدث بالتفصيل في بيان عن طبيعة العمل الذي تقوم به.

وقالت الشركة في بيانها: “بالنسبة لأولئك الذين كانوا ينتظرون الحصول على توثيق حساباتهم، نعلم أن هذا قد يكون مخيبا للآمال لهم، نريد تصحيح الأمور ونقدر صبركم”، فيما لم تحدد الشركة موعداً محددا لبدء قبول طلبات التوثيق مرة أخرى.

وكان موقع التغريدات الشهير أعاد عملية توثيق حسابات مستخدميه في شهر مايو الماضي لفترة وجيزة، ثم أغلقتها بعد ذلك بنحو 8 أيام.

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