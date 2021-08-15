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أستاذ مسرطنات يكشف عن طريقة طبيعية لخفض السكر التراكمي

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أستاذ مسرطنات يكشف عن طريقة طبيعية لخفض السكر التراكمي

أستاذ مسرطنات يكشف عن طريقة طبيعية لخفض السكر التراكمي
http://almnatiq.net/?p=1013931

طالب أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، باتباع طريقة طبيعية لخفض السكر التراكمي بالتزامن مع الاستمرار في تناول العلاجات.

وقال الخضيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: من طرق خفض السكر لمن لديه مقاومة أنسولين وارتفاع عالٍ بالتراكمي واللحظي (مع العلاجات) اترك الخبز لعدة أشهر واستبدله بالورقيات لتأكل بها (فول أو تونة أو بيض..) أو تعمل قرص من بيض مقلي وكأنه خبزة تتناول بها الأكل.

وأضاف أن هذه الطريقة نجحت مع كثير ممن اقترحتها عليهم، مؤكدًا أن كل القمح يرفع السكر.

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