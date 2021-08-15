5 طرق مختلفة لخسارة الوزن دون الحاجة لنظام غذائي

المناطق_ الرياض

اتباع نظام غذائي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي، إلا أن هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن تساعد في عملية إنقاص الوزن.

وبقدر ما قد يكون فقدان الوزن مملاً، مع التصميم والتركيز الصحيحين، يمكنك القيام بذلك حتى دون حرمان نفسك من الأطعمة المفضلة لك.

إليك بعض الطرق المضمونة لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي من أي نوع.

التمرين هو المفتاح

النشاط البدني أمر بالغ الأهمية إذا كنت تحاول التخلص من بعض الكيلوجرامات.

يحتاج جسمك إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة التي تتناولها ولا توجد طريقة أفضل لفعل ذلك من ممارسة الرياضة بانتظام أو أي نوع من الحركة الجسدية.

إن تناول كميات أقل من الطعام والبقاء خاملًا ليسا أفضل مزيج لفقدان الوزن، لذلك إذا كنت ترغب في الاستمرار في الحصول على أفضل الأطعمة في العالم، فعليك اللجوء إلى روتين تمرين منتظم.

لا تأكل حتى تشبع

بينما قد لا تضطر إلى التخلي عن طعامك المفضل، يجب عليك بالتأكيد الانتباه إلى عاداتك الغذائية.

ويجب أن تتأكد من أنك لا تأكل أكثر مما يمكن أن تأخذه معدتك، إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فلا تأكل بما يشبع قلبك بل التزم بقدرة معدتك.

امضغ طعامك بشكل صحيح

من المهم أن تأخذ قضمات صغيرة من طعامك وتمضغه بشكل صحيح.

لن يفيد ذلك عملية الهضم فحسب، بل سيساعدك أيضًا على الامتناع عن تناول الطعام الزائد.

ويساعد مضغ الطعام ببطء جسمك على معالجة الطعام بشكل أكثر كفاءة كما يبعدك عن الأطعمة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية.

اشرب كثيرًا من الماء

الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يكون ضارًا للغاية لفقدان الوزن. لتجنب ذلك، يمكنك دائمًا التبديل إلى شرب كثير وكثير من الماء قبل كل وجباتك.

لن يؤدي ذلك إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام فحسب، بل سيجعلك أيضًا تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت، وهذا هو السبب في أنك ستأكل أقل.

تقليل مستويات التوتر

يمكن أن يكون التوتر والقلق من المحفزات النشطة للأكل المفرط وغير المنضبط، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي.

حيث يطلق هرمون يسمى الكورتيزول الذي يميل إلى زيادة شهيتك وقد يؤدي بك إلى الإفراط في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

لذلك، إذا كنت تعتقد أنك تكتسب كثيرًا من الوزن مؤخرًا، فاحتفظ بعلامة تبويب لمستويات التوتر لديك وانغمس في الأنشطة الإيجابية التي من شأنها أن تخفف من شعورك.