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طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة)

طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة)

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طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة)

طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة)
http://almnatiq.net/?p=1013937

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر, وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة, في حين يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة) تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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