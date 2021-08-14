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شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة

شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة

منطقة مكة المكرمة

شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة

شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة
http://almnatiq.net/?p=1013939
المناطق - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين، و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (20) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات منها، حيث قدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (530,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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