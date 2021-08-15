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لبنان.. مقتل 20 شخصا على الأقل بانفجار صهريج وقود بمنطقة عكار

لبنان.. مقتل 20 شخصا على الأقل بانفجار صهريج وقود بمنطقة عكار
http://almnatiq.net/?p=1013947
المناطق - واس

ذكر الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع تويتر أن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.

وقال الصليب الأحمر إن سبعة أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى محلي وإنه في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر إن “مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ”، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، داعيا المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.

وقال جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر، في تغريدة على تويتر “قلوبنا في هذه الليلة مع أهالي (منطقة) التليل وعكار”.

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